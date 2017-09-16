 والدان يعذبان طفلهما بالضرب والحرق لـ " ذكائه الفائق " - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 16

    سبتمبر

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والدان يعذبان طفلهما بالضرب والحرق لـ ” ذكائه الفائق “

والدان يعذبان طفلهما بالضرب والحرق لـ ” ذكائه الفائق “
أبو ظبي(صدى):

أقدم والدان على تعذيب طفلهما وضربه وحرقه في مناطق متفرقة من جسمه إضافة إلى حرمانه أحياناً من تناول الطعام ، لأن الطفل فائق الذكاء ومشاغب.

وكانت مصادر الشرطة الإماراتية ، تلقت بلاغاً من مدرسة الطفل يفيد بظهور آثار ضرب بالأسلاك وحروق في أنحاء على جسمه .

ولفت مصدر بالندرسة إلى أن الطفل أدلى بإفادته في تقرير أعدته إدارة المدرسة حيث روى بالتفصيل ما يتعرض له من أذى جسدي ، وأقرّ بأن والديه يربطانه ويحرمانه من تناول الطعام والمشاركة في النشاطات المدرسية.

وقالت الأم التي تعمل مدرّسة إنها وزوجها يتعاملان مع ابنهما بقسوة بسبب نشاطه المفرط وشغبه ، وذكرت أنه ينقل الأحاديث التي تجري في المنزل بسبب قدرته الكبيرة على الحفظ ، ولم تنكر حرمانها له من تناول الطعام مبررة ذلك بأنه شره ويأكل كثيراً.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله
بدل تشجيعة والصبر بعض سلبياتة تعذبوة
لعن بو داركم عشانكم خمع تبوة مثلكم

[ عدد التعليقات: 2484 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماقالوا جنسيتهم
اتوقع ماهم امراتيين
من الوافدين المقيمين في الامارات

[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 1 ساعة

بعضُ العُقول كورقة خريف جافة … !!

مهمَا سَقيتها لن تخضر ◔̯◔

لا حول ولا قوة الا بالله

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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