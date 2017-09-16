والدان يعذبان طفلهما بالضرب والحرق لـ " ذكائه الفائق " - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أقدم والدان على تعذيب طفلهما وضربه وحرقه في مناطق متفرقة من جسمه إضافة إلى حرمانه أحياناً من تناول الطعام ، لأن الطفل فائق الذكاء ومشاغب.

وكانت مصادر الشرطة الإماراتية ، تلقت بلاغاً من مدرسة الطفل يفيد بظهور آثار ضرب بالأسلاك وحروق في أنحاء على جسمه .

ولفت مصدر بالندرسة إلى أن الطفل أدلى بإفادته في تقرير أعدته إدارة المدرسة حيث روى بالتفصيل ما يتعرض له من أذى جسدي ، وأقرّ بأن والديه يربطانه ويحرمانه من تناول الطعام والمشاركة في النشاطات المدرسية.

وقالت الأم التي تعمل مدرّسة إنها وزوجها يتعاملان مع ابنهما بقسوة بسبب نشاطه المفرط وشغبه ، وذكرت أنه ينقل الأحاديث التي تجري في المنزل بسبب قدرته الكبيرة على الحفظ ، ولم تنكر حرمانها له من تناول الطعام مبررة ذلك بأنه شره ويأكل كثيراً.