والدان يعذبان طفلهما بالضرب والحرق لـ " ذكائه الفائق " - صحيفة صدى الالكترونية

والدان يعذبان طفلهما بالضرب والحرق لـ ” ذكائه الفائق “
أقدم والدان على تعذيب طفلهما وضربه وحرقه في مناطق متفرقة من جسمه إضافة إلى حرمانه أحياناً من تناول الطعام ، لأن الطفل فائق الذكاء ومشاغب.
وكانت مصادر الشرطة الإماراتية ، تلقت بلاغاً من مدرسة الطفل يفيد بظهور آثار ضرب بالأسلاك وحروق في أنحاء على جسمه .
ولفت مصدر بالندرسة إلى أن الطفل أدلى بإفادته في تقرير أعدته إدارة المدرسة حيث روى بالتفصيل ما يتعرض له من أذى جسدي ، وأقرّ بأن والديه يربطانه ويحرمانه من تناول الطعام والمشاركة في النشاطات المدرسية.
وقالت الأم التي تعمل مدرّسة إنها وزوجها يتعاملان مع ابنهما بقسوة بسبب نشاطه المفرط وشغبه ، وذكرت أنه ينقل الأحاديث التي تجري في المنزل بسبب قدرته الكبيرة على الحفظ ، ولم تنكر حرمانها له من تناول الطعام مبررة ذلك بأنه شره ويأكل كثيراً.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
بدل تشجيعة والصبر بعض سلبياتة تعذبوة
لعن بو داركم عشانكم خمع تبوة مثلكم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2484 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماقالوا جنسيتهم
اتوقع ماهم امراتيين
من الوافدين المقيمين في الامارات
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 1 ساعة
بعضُ العُقول كورقة خريف جافة … !!
مهمَا سَقيتها لن تخضر ◔̯◔
لا حول ولا قوة الا بالله
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