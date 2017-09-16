التخصصات الصحية: غالبية الأطباء المستقدمين في المملكة من السودان ومصر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح مسؤول الجودة في هيئة التخصصات الصحية خالد العتيبي، أن غالبية الأطباء المستقدمين في المملكة هم من المصريين والسودانيين، مشيرا إلى أن الهيئة تجري اختبارات التقييم لهؤلاء الأطباء في دولهم قبل قدومهم، منعاً لتزوير الشهادات والمستندات.

وأكد العتيبي، أن بإمكان الممارس الصحي التقدم بمستنداته من خارج المملكة، ليتم توثيقها ومراجعتها واعتمادها في الهيئة، وإرسال طلب يسمى ” رقم أحقية “، يخوّل له دخول الامتحان المناسب لتخصصه، مشيرا إلى أن النجاح في الامتحان يعني أن جزءا كبيرا من متطلبات العمل قد أنجز، فيستطيع الطبيب حينها الحضور للمملكة، وأخذ القراءات التي تعتبر كأنها شهادة سعودية، وفقا لصحيفة الحياة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصلت مع الجهات الصحية في السودان ومصر باعتبارهم المورد الأساسي للأطباء في المملكة، وأبلغتهم بالمعيار الأدنى للزمالة السعودية، فقاموا بتعديل برامجهم الطبية، كي تخرج كوادر متوافقة مع القواعد والأسس، التي وضعتها الهيئة.