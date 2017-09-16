جامعة جازان تحيل عددا من إدارييها إلى التحقيق حول بعض التجاوزات - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أحالت جامعة جازان عددا من إدارييها إلى الجهات الرقابية للتحقيق معهم بشأن ما أثير حولهم من شكوك بارتكاب بعض التجاوزات.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، أن التجاوزات كانت على المستوى الإداري فقط ولم تطال القيادات، مشيرا إلى أن القرارات ستكون حاسمة بحق مَن يثبت ضدهم ارتكاب أي تجاوزات، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار إلى أن هناك تعاونا كاملا مع الجهات الرقابية للتحقيق في الشكوك الخاصة بتلك التجاوزات والوصول إلى نتائج بشأنها في أسرع وقت ممكن.