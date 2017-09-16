بالفيديو.. لصان يسرقان متجرا ويخفيانها داخل ملابسهما بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام لصين بسرقة كميات من البضائع وإخفائها في ملابسهما، بإحدى المحال التجارية في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأظهر الفيديو، إلقاء إدارة المحل القبض على اللصين، وتحدث أحد المسؤولين مع اللصين ويطلب من أحدهما إخراج المسروقات، ليقوم السارق بإخراج بعض بضائع المتجر التي أخفاها داخل سرواله، بينما يتولى أحد المتواجدين بالمكان التواصل مع الجهات الأمنية لإبلاغهم بالواقعة وإمدادهم بمعلومات حولها.