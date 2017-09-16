بالأدلة.. فضح تورط النظام القطري في دعم الحراك الفاشل - صحيفة صدى الالكترونية

بالأدلة.. فضح تورط النظام القطري في دعم الحراك الفاشل
أثبت المغردون، بالأدلة تورط النظام القطري في الدعوة إلى ما يسمى بـ ” حراك 15 سبتمبر ” والذي فشل فشلا ذريعا لوقوف الشعب السعودي وراء وطنهم مجددين البيعة للمليك وولي عهده – حفظهم الله -.
ونشر حساب الردع السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تثبت إرسال النظام القطري المرتزقة ريم يوسف الحرمى من قطر إلى لندن لمساندة المعارض خاسر الدوسري، للتحريض لقيام مظاهرة بالمملكة إلا أنهم فشلوا أمام انتماء وولاء الشعب السعودي لوطنهم.
وظهرت المرتزقة الحرمى في مقطع فيديو نشرته إحدى الصحف التابعة للنظام القطري زعمت أنه للمظاهرة المشبوهة في لندن، حاملة في يدها هاتف تصور وعلى ظهره صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في تأكيد واضح على من وراء تلك الدعوات المشبوهة ودعمها ضد أمن المملكة.
#النظام_القطري_الإرهابي يرسل المرتزقة #ريم_يوسف_الحرمي من #قطر إلى #لندن لمساندة #الكلب_النابح المرتزق (#خاسر_الدوسري) في #خراط_15_سبتمبر
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 1 ساعة
نحن قاطعناهم بس بكو كيف لو نفكر نسوي وحدة من ذي الحركات معاهم
اكيد يباتو بحضن اسرائيل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12892 ] نشر منذ 52 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذا نظام غبي ومستشارينه اغبياء ومن حولهم اغبى منهم
على الاقل كان به انه يعرف الشعب السعودي ومدى ولاءه لحكومته ولوطنه ومدى وعيه وعقليته ولا يمكن يؤثر فيه احد من امثال الطراطير في لندن والدليل كم سنه ويهم ينبحون ولا احد فكر يرمي لهم عظم نخر
حكومة قطر اغبى حكومة في العالم دائما تصرفاتها مكشوفه ولا تجد ضالتها الا في الاغبياء اللي على شاكلتها
المفروض انها تفهم وتفكر شويه وتطرح سؤال مجرد سؤال وهو الى متى وانا اصرف الملايين بدون نتيجه وبالتالي تعود الى الرياض وتقدم فروض الطاعه والولاء لسلمان الحزم و ولي العهد محمد حفظهم الله ومن ثم نحن من يشكل لهم حكومة مختاره من قبلنا لاننا نعرف نختار الرجل المناسب في المكان المناسب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2468 ] نشر منذ 52 دقيقة
لن تتوقف قطر عن استفزاز السعوديه
بمباركه واضواء خضراء من الغرب
تريد جر السعوديه للتدخل العسكري
حتى يتم عمل تحالف ضدها بين امريكا ايران وتركيا
لكن حكومتنا حفظها الله حكيمه ومبدأها لا يتغيير
اللهم رد كيدهم في نحورهم واكفنا يارب شرورهم
رعد ***[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 9 دقائق
وهل سنقف متفرجين ؟…….. ونحسب لاخطائهم وعدوانهم حكومة قطر غرقانة بشبر مية وتتعلق يقشاية للنجاة