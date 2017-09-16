بالأدلة.. فضح تورط النظام القطري في دعم الحراك الفاشل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أثبت المغردون، بالأدلة تورط النظام القطري في الدعوة إلى ما يسمى بـ ” حراك 15 سبتمبر ” والذي فشل فشلا ذريعا لوقوف الشعب السعودي وراء وطنهم مجددين البيعة للمليك وولي عهده – حفظهم الله -.

ونشر حساب الردع السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تثبت إرسال النظام القطري المرتزقة ريم يوسف الحرمى من قطر إلى لندن لمساندة المعارض خاسر الدوسري، للتحريض لقيام مظاهرة بالمملكة إلا أنهم فشلوا أمام انتماء وولاء الشعب السعودي لوطنهم.

وظهرت المرتزقة الحرمى في مقطع فيديو نشرته إحدى الصحف التابعة للنظام القطري زعمت أنه للمظاهرة المشبوهة في لندن، حاملة في يدها هاتف تصور وعلى ظهره صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في تأكيد واضح على من وراء تلك الدعوات المشبوهة ودعمها ضد أمن المملكة.