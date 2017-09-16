الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.