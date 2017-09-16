خيرية مرضى الروماتيزم تطلق حملتها التوعوية " روماتيزم " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تطلق الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، الأحد، حملتها الصحية ” روماتيزم ” بالشراكة الاستراتيجية مع وحدة أمراض الروماتيزم بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض .

وتركز الحملة على التوعية بأهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية وأثرها في تحسين حياة المصابين ، وتفادي حدوث المضاعفات التي قد تصل بالمريض إلى الإعاقة الدائمة وتشوهات وفشل بعض أعضاء الجسم في حالة تأخر التشخيص، وستسلط الضوء على ستة أمراض روماتيزمية بشكل مفصل ،حيث تتضمن محاضرات تثقيفية للكادر الطبي عن الأمراض الروماتيزمية وأحدث طرق علاجها بشكل عام، وعن الأمراض الروماتيزمية الستة المشمولة في الحملة على وجه الخصوص وهي :مرض الروماتويد ، ومرض الذئبة الحمراء ، ومرض بهجت ، ومرض التهاب الفقرات التصلبي ، ومرض التهاب المفاصل الصدفي ، ومرض التهاب الجلد التصلبي.

وستشهد الحملة جلسات حوارية جماعية مغلقة للمصابين بالأمراض الروماتيزمية وذويهم لتبادل التجارب والدعم النفسي اللازم لمساعدتهم على التعايش مع المرض بشكل سليم ، بالإضافة إلى مسابقة تصوير فني تعبر عن الأمراض الروماتيزمية وفق معايير متخصصة، وسيتم تكريم أصحاب المشاركات المتميزة الفائزة بأفضل صورة معبرة ومنحهم جوائز قيمة .

وتهدف الجمعية من خلال إطلاقها لهذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي العام بالمرض والتأكيد على أهمية التشخيص المبكر ، وإجراء مسح شامل لشريحة كبيرة من المجتمع في فترة زمنية محددة من قبل فريق طبي متخصص ، لوضع اللبنات الأولية لمشروع إجراء المسح الطبي فيما يخص أمراض الروماتيزم في مختلف مناطق ومرافق المملكة وبالتالي التقليل من مضاعفات وتبعات تأخر التشخيص المادية والصحية والنفسية والاجتماعية على أمد بعيد .

وتسعى الحملة إلى رفع مستوى ثقافة ووعي العاملين في المجال الصحي الخاصة بأمراض الروماتيزم وأحدث طرق علاجها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيزها بشكل كبير على الحفاظ على صحة المرأة فيما يتعلق بالأمراض الروماتيزمية ، والتعريف بالجمعية وطرق التواصل معها ، وحث المرضى على الاستفادة من برامجها وخدماتها .

وتنطلق الحملة على خمسة مراحل ، تبدأ مرحلتها الأولى يوم 17 سبتمبر حتى 21 سبتمبر 2017 م في البهو الرئيسي لمبنى الطلاب في جامعة الملك سعود ، ثم تنتقل إلى مبنى الطالبات في الفترة ما بين 24 حتى 28 سبتمبر ، بعد ذلك تقام الحملة في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض من 1 الى 5 أكتوبر ، وتختتم الحملة مرحلتها الأولى في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بالرياض في الفترة ما بين 8 أكتوبر حتى 12 أكتوبر ، ثم تنتقل بعد ذلك إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض في 22 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر 2017م ، لتبدأ مرحلتها الثانية والتي تركز فيها على (صحة المرأة والروماتيزم )، إضافة إلى أهمية التشخيص المبكر ، وسيقام على هامشها في الجامعة ماراثونا خاص بالسيدات لدعم مرضى الروماتيزم، وفي المرحلة الثالثة تتنقل الحملة بين عدد من الجامعات الأهلية داخل وخارج مدينة الرياض ، وفي مرحلتها الرابعة تتنقل الحملة في عدد من المجمعات التجارية في مدينة الرياض ، أما المرحلة الخامسة فستنتقل الحملة إلى عدد من مناطق المملكة الرئيسية (جدة-أبها- والمنطقة الشرقية ).

وتستهدف حملة (روماتيزم ) الزوار في الأماكن العامة ، والطلاب والطالبات في الجامعات وزوار ومراجعي المستشفيات والكادر الطبي وطلاب التخصصات الصحية ، والمرضى وذويهم ، والمجتمع في جميع مناطق المملكة ممن سيطلعون على محتوى الحملة من خلال وسائل الإعلام المخصصة لها .