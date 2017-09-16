وصول أول قافلة مساعدات إلى دير الزور بعد 3 سنوات من الحصار - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

وصلت أول قافلة لمساعدات دولية إلى مدينة دير الزور شرق سوريا بعد ثلاث سنوات من الحصار.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن القافلة المكونة من خمس شاحنات جلبت مواد تشتد الحاجة إليها لحوالي 30 ألف شخص، فلا يزال ضعف هذا العدد على الأقل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش أن الشاحنات جلبت المساعدات من مستودعات المفوضية في حمص، داعيًا إلى حماية السكان المدنيين مع استمرار القتال حول دير الزور والرقة، وتأمين ممرات آمنة لهم للخروج من مناطق الصراع واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي.