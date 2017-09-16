زعيم كوريا الشمالية يتعهد باستكمال قوته النووية ويوجه " رسالة تحذيرية " لأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، باستكمال القوة النووية لبلاده، مؤكدا أن التجربة الصاروخية الأخيرة هي تعزيز لقدراتها العسكرية النووية لتحقيق توازن في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله في التقرير إن ” هدفنا النهائي هو التوصل إلى توازن في القوة الحقيقية مع الولايات المتحدة وجعل حكام الولايات المتحدة لا يجرؤون على الحديث عن الخيار العسكري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية “.

وأطلقت بيونج يانج ثاني صاروخ لها فوق اليابان خلال أقل من شهر مما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان أن لديها خيارات عسكرية للتعامل مع كوريا الشمالية مشيرة إلى أن صبرها في المجال الدبلوماسي بدأ ينفد.