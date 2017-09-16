انطلاق فعاليات " الرسام الصغير " في الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

انطلقت بجمعية الحليلة الخيرية بالأحساء برنامج ” الرسام الصغير “، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء .

وبين مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم أن هذا البرنامج يأتي تأكيداً على الشراكة التي عقدتها جمعية الثقافة و الفنون بالأحساء مع جمعية الحليلة والتي على ضوئها تم تقديم العديد من البرامج الفنية والثقافية المختلفة .

وأوضحت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية بثقافة الأحساء والمدربة بالبرنامج سلمى الشيخ أن هذا البرنامج خاص بأعضاء جمعية الحليلة , مبينة أن عدد المتدربات بالبرامج بلغ 14 متدربة أعمارهم ما بين 9 إلى 14 سنه فِي فترة زمنية تمتد إلى أسبوع وبما مجموعه 12 ساعة تدريبية ، مشيرة إلى أن أهم أهداف البرنامج هو التعرف على أساسيات الرسم والتلوين وتطبيقها عملياً ،

وأفادت أن محاور البرنامج تتضمن التعرف على أدوات الرسم والتظليل والتلوين بالأكريلك و التعرف على أنواع الرسم وأساسياته وتطبيق الرسم للعناصر بالرصاص والظل والنور بالإضافة إلى التعرف على المنظور الداخلي والخارجي مع التطبيق العملي ومعرفة أساسيات رسم الطبيعة مع التطبيق العملي الفردي بألوان الأكريلك والرسم والتلوين .