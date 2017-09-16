الأمم المتحدة تدعو إلى تجديد العزم على العمل من أجل السلام - صحيفة صدى الالكترونية

أحيت الأمم المتحدة، في مقرها في مدينة نيويورك ” اليوم الدولي للسلام ” الذي يوافق الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة له، إن اليوم الدولي للسلام فرصة لتجديد العزم على العمل من أجل مستقبل خال من العنف والصراع، وهو يوم لتكريم من سقطوا في الحروب واستذكار المعاناة التي تتسبب فيها الصراعات، مطالباً في الوقت نفسه بالتفكير في هذا اليوم، من اجل اللاجئين والمهاجرين الذين يحتاجون للدعم أكثر من أي وقت مضى .

ودعا غوتيريش إلى التركيز على روح مبادرة “معا” التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الاحترام والسلامة والكرامة للمهاجرين واللاجئين .