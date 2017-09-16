 نائب أمير الشرقية يؤكد دعم أندية المنطقة لتحقيق الإنجازات - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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نائب أمير الشرقية يؤكد دعم أندية المنطقة لتحقيق الإنجازات

نائب أمير الشرقية يؤكد دعم أندية المنطقة لتحقيق الإنجازات
محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة ، رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية بمحافظة القطيف الأستاذ فاضل بن علي النمر ، وبطل العالم في التايكوندو للناشئين اللاعب محمد بن مصطفى السويق ، ووالد اللاعب مصطفى السويق ، ومدرب النادي السعودي عبدالمنعم الخواهر .
وبارك سموه للاعب السويق تحقيقه لكأس العالم للناشئين في التايكوندو وزن 65 كجم، للناشئين في جمهورية مصر العربية ، بعد تغلبه على منافسه الإيطالي ، واطلع سموه على إيجازٍ عن إنجازات اللاعب التي تمثلت في تحقيقه لفضية بطولة آسيا للتايكوندو للناشئين التي أقيمت في فيتنام للعام الحالي ، مؤكداً أن أبناء المملكة يتمتعون بقدرات رياضية متميزة ، تجعلهم قادرين على تحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب ، واللاعب السويق هو أحد الشواهد على ذلك .
وشدد سموه على ضرورة الاهتمام بالرياضيين السعوديين خصوصاً في الألعاب المختلفة ، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بمواهب فريدة في هذه الألعاب ، ومتى ماتوفر لها البيئة المناسبة ستحقق الإنجازات التي تبرز تميز المملكة واقتدارها الرياضي ، مؤكداً على ضرورة أن تعمل الأندية الرياضية على استقطاب الشباب السعودي وتطوير مهاراتهم ، منوهاً بما يحظى به القطاع الرياضي من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، والتي ساهمت ولله الحمد في تتابع الإنجازات للقطاع الرياضي في مختلف المجالات.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة نادي السلام فاضل النمر : إن هذا التكريم من سموه ، هو تكريم لرياضي المنطقة الشرقية ، مؤكداً أن سموه ومنذ توليه مهام عمله نائباً لأمير المنطقة الشرقية ، واجتماعه مع مسؤولي الأندية شدد على ضرورة استمرار تحقيق المنجزات ، ووعد فأوفى بتكريم كل نادي يحقق إنجازاً يضيف للمملكة ، ودعم سموه واهتمامه واتصالاته المستمرة لمتابعة مشاركة البطل محمد السويق تكللت ولله الحمد بتحقيق هذا الإنجاز , مبيناً أن أكثر من 20 لاعباً من لاعبي المنتخبات الوطنية في الألعاب المختلفة من نادي السلام ، مؤكداً بأن ذلك لم يكن ليتحقق لولا دعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه اللذان يحرصان على تذليل كافة العقبات التي تعترض القطاع الرياضي والقطاعات الأخرى في المنطقة الشرقية .


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