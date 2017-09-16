مواطنة تشكو من تعنيف والدها في بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

وقفت إدارة مركز التنمية الاجتماعية على الظروف التي تعيشها مواطنة اشتكت من التعنيف الذي يمارس ضدها وضد ابنها من قبل والدها؛ حيث قام الأخير بطردها من منزل جدها، وحاول إخراجها من منزل عمها بعد ذلك، وهددها بتسليم ولدها لطليقها.

وقال مدير مركز التنمية الاجتماعية رئيس لجنة الحماية ببيشة صالح آل خبتي، أن المواطنة تعرضت قبل عدة أشهر للتعنيف، ورفضت العودة إلى منزل أسرتها، وتم إيواؤها في دار الإيواء ببيشة لأكثر من شهرين.

وأوصح آل خبتي، أن المواطنة المعنفة حينما خرجت من دار الإيواء سكنت في منزل جدها جوار أسرتها وأعمامها، غير أن والدها أخرجها منه، ومع رفضها البقاء معه، ذهبت إلى منزل عمها، مبيناً أن المركز أقنع أسرتها بإعطائها الحرية في اختيار المكان المناسب لها للسكن، متعهداً بمتابعة حالتها خلال الأيام المقبلة.