ترامب يحذر كوريا الشمالية أمام " الشبح ووصيفتها " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحذيرا قويا جديدا إلى كوريا الشمالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات عسكرية قوية للرد على بيونج يانج إذا ما واصلت تجاربها النووية والصاروخية البالستية.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة أندروز الجوية العسكرية وقد وقفت خلفه ثلة من العسكريين ووراءهم قاذفة شبح من طراز بي-2 ، وبعد مروره أمام الطائرة الخارقة F35 ” بعدما رأيت قدراتكم، أنا اليوم واثق أكثر من أي وقت مضى من أن خياراتنا المختلفة ليست فعالة فحسب وإنما أيضا قوية “.

وفي خطابه أمام مئات من عناصر سلاح الجو أعرب الرئيس الأميركي عن أسفه لأن يكون نظام كيم جونغ-أون قد ” أبدى مرة جديدة ازدراءه بجيرانه وبالمجتمع الدولي بأسره “.

وأتى خطاب ترامب بعد ساعات على إطلاق كوريا الشمالية صباح الجمعة صاروخا بالستيا عبر فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر.

وأطلق الصاروخ من موقع قريب من بيونج يانج بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الأمن الدولي مجموعة ثامنة من العقوبات على النظام الستاليني سعيا لحمله على التخلي عن برامجه العسكرية المحظورة.