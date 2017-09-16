آبل توضح سبب تعطل فتح جوال " آيفون إكس " ببصمة الوجه - صحيفة صدى الالكترونية

العنود العتيبي(صدى):

علقت شركة ” آبل ” على واقعة تعطل فتح جوال ” آيفون إكس ” بالخاصية الجديدة التعرف على الوجه، أثناء عرضه يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت ” آبل ” أن سبب وراء تعطل تقنية الهوية بالتعرف على الوجه وجود خلل في آلية إغلاق الجهاز نتيجة تحريك بعض العاملين للجوال قبل الكشف عنه رسميا.

وشددت ” آبل ” لـ ” بي بي سي “، على صحة وقوع الخلل أثناء العرض رغم أنها وصفت تقنية التعرف على الوجوه بالسهلة للغاية والدقيقة أكثر من نظام الهوية ببصمة الأصابع.

وأكدت أن خبراء البرمجيات لدى ” آبل ” قد تعاملوا مع هذا الخلل الفني من خلال الاستعانة بجوال آخر تم إغلاقه بطريقة صحيحة، ومع ذلك، فإن هذا الأمر انتشر بشكل واسع النطاق مما اضطر الشركة للرد.