الفوزان: شتان بين وطن يدافع عنه أهله وآخر يدافع عنه مرتزقة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى وأستاذ علم الاجتماع، إن الشعب السعودي ظاهرة فريدة في الانتماء والولاء لولاة الأمر، موضحا شتان بين وطن يدافع عنه أهله وبين آخر يدافع عنه مرتزقة.

وأوضح الفوزان في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” إذا أردت أن تعرف معدن السعوديين حق المعرفة حاول أن تمس وطنهم بسوء، إنهم ظاهرة فريدة في الولاء والانتماء فما أسعد وطنهم بهم ” .

وتابع: ” شتان بين وطن يدافع عنه أهله وبين آخر يدافع عنه مرتزقة ونوائح مستأجرة ما يخرج من قلب صاحب الأرض غير ما يخرج من قلب مرتزق.. فخر لوطنكم ياسعوديين “.

وأضاف: ” النهاية شعب وفي ووطن شامخ وقيادة حكيمة …ألم أقل لكم من كان لديه شعب كالشعب السعودي فلينم قرير العين.. لا حرم الله وطنكم منكم وتصبحون على خير “.