تعديل اسم " جازان الاقتصادية " إلى " جازان للصناعات الأساسية والتحويلية " - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعديل اسم مدينة جازان الاقتصادية ليصبح مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل وتوفير الخدمات في المدينة على نمطَي مدينة الجبيل وينبع الصناعيتَين ومدينة رأس الخير.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين بتوقيع مذكرات تفاهم حول تسلم الأراضي وأصول أخرى، بما لا يؤثر على سير تنفيذ المشاريع، وتشكيل لجنة من الهيئة الملكية ومن هيئة المدن الصناعية لإكمال لجنة التسلم والتسليم، والاتفاق على الملفات المعلقة، بما في ذلك العقود والالتزامات، على أن تنتهي اللجنة خلال 30 يومًا من تاريخه، جاء ذلك وفقا للأحكام النظامية الواردة بالمرسوم الملكي رقم م / 75 وتاريخ 16-9-1395هـ.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين، بأن تقوم وزارة المالية بنقل ملكية الأراضي والعقارات المخصصة لمدينة جازان الاقتصادية للصناعات الأساسية والتحويلية، بما فيها أرض الميناء الصناعي بالتنسيق مع هيئة المدن الاقتصادية، وتخصيصها للهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالإضافة إلى اعتماد برنامج إدارة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتشغيلها بميزانية مستقلة له ضمن ميزانية الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على أن تسترد الهيئة تكاليف البرنامج طبقًا لنظامها، وأن تحل الهيئة الملكية للجبيل وينبع محل هيئة المدن الاقتصادية في العقود القائمة من تاريخه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.