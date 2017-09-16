فيصل بن تركي يعلق على اعتذار رئيس الريان القطري عن العضوية الشرفية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

علق رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، على تغريدة لرئيس نادي الريان القطري سعود بن خالد آل ثاني، يعتذر فيها عن العضوية الشرفية بالنصر.

وأوضح فيصل بن تركي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الجمعة، ” يقول حتى اعفي فيصل من الحرج، وأنا أقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته، وليست عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في ناد رياضي يوماً “.

وكان رئيس نادي الريان القطري، قد قال: ” بسبب الأزمة الحالية أعفي أخي الأمير فيصل بن تركي من الحرج، وأعتذر من عضوية نادي النصر الشرفية، ويبقى النصر وجمهوره في القلب “.