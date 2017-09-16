حقوق الإنسان تكشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف سيدات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف عدد من السيدات في المملكة.

ونفت الجمعية أمس الجمعة، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقيف بعض السيدات في المملكة، موضحة أنها تواصلت مع عدد من السيدات اللاتي نشرت أسماؤهن في بعض وسائل الإعلام وثبت عدم صحة ما أشيع عن توقيفهن، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت الجمعية، ضرورة عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها واحترام حق الأفراد في المحافظة على خصوصياتهم وعدم الزج بأسماء هؤلاء النسوة في وسائل الإعلام حيث يعد هذا العمل تجاوزا على حقوقهن.