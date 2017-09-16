إنشاء أول منطاد سياحي في العلا بـ" جبل الفيل " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن تعاقد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنية بالمدينة المنورة مع إحدى الشركات الرائدة في مجال المناطيد لإقامة أول منطاد سياحي في محافظة العلا.

وأوضحت المصادر، أن المشروع يحمل اسم ” منطاد العلا “، مشيرة إلى تشكيل لجنة بمشاركة عدة جهات لترشيح مجموعة من المواقع التي يمكن تنفيذ المشروع بها، مبينةً أن أبرز تلك المواقع هو موقع ” جبل الفيل ” بمحافظة العلا.

وأكدت المصادر، أن اختيار الشركة المُنقذة جاء بعد دراسة عدد من العروض التي قدمتها بعض الشركات في هذا المجال، موضحة أن الشركة أرسلت وفدا منها بمشاركة هيئة السياحة لتفقد الموقع ودراسة الأمر للتعرف على مدى إمكانية تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.