بالفيديو.. الوليد بن طلال يقضي إجازته الاستجمامية في 10 دول - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قضى الأمير الوليد بن طلال، عطلته الصيفية في 10 دول مختلفة خلال الشهر الحالي والماضي، واتسمت رحلاته بركوب الدرجات والسباحة.

ونشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لخص رحلاته الاستجمامية بداية بالانطلاق إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، كما زار مدينة بودروم التركية والعاصمة الروسية موسكو، وشملت كذلك كلاً من البرتغال، واليونان، وألبانيا، والجبل الأسود، وكرواتيا، والشيشان، وفرنسا.

وامتزجت في رحلات الأمير الوليد السياحة بالعمل، حيث عقد اجتماعات ثنائية مع كل من الرئيس الفرنسي، والرئيس الشيشاني، ورئيس وزراء الجبل الأسود، ورئيس الوزراء الألباني بالإضافة إلى الرئيس البرتغالي.