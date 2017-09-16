هاشتاج " فشل حراك 15 سبتمبر " يحتل تريند تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

احتفل الشعب السعودي بفشل المحاولات التي كانت تهدف لزرع الفتنة وزعزعة استقرار الوطن، ودشن مغردون هاشتاجا حمل عنوان #فشلحراك_15سبتمبر، احتل تريند تويتر.

وعلى مدار اليوم انهالت الهاشتاجات التي تدعو للوقوف خلف القيادة الرشيدة والركوب في سفينة النجاة للوطن، وكان أبرزها ” # قسما_بالله_ماأخونك_ياوطن ” ، و ” #توحيد_صورة_الملك_15سبتمبر ” ، و ” #شعب_سلمان_قاهرالعدوان ” .

وكتب حساب يحمل اسم قس بن ساعدة : ” أرادوه حراكا ضد الوطن فتحول لمهرجان وطني غير مسبوق نجاح حج ،سيطرة على الحد، أمن بالداخل ،هيبة بالخارج عظيمٌ انت يا وطن”.

وحاول مجموعة من الحاقدين على المملكة أن يُظهروا حجم قوتهم وضرب وحدة وتلاحم الشعب السعودي مع قيادته ونشر الإرهاب، وزعزعة الأمن، فكانت محاولات ” تويترية ” فاشلة مثل ” حنين ” و ” 21 أبريل ” وغيرها كثير.. وآخرها ما يسمى بحراك ” 15 سبتمبر ” ، يرجع دعمها في الأصل لدول اعتادت على استهداف بلاد الحرمين الشريفين ومحاربتها ونشر الإرهاب فيها.

لكن المملكة وشعبها وقفوا بكل حزم وصرامة ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تصدّت لأعمال العنف والإرهاب، فحاربته محليا وشجبته وأدانته عالميا.