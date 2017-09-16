الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية.. ويحبط محاولات هجرة غير شرعية - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

تمكنت قوات الأمن التونسي من تفكيك خلية إرهابية بمدينة المنيهلة بضواحي العاصمة تونس تتكون من خمسة عناصر، فيما أحبط الحرس البحري بمحافظة سوسة جنوب شرق البلاد عملية هجرة غير شرعية لسبعة أشخاص من جنسيات تونسية وجزائرية كانوا على متن زورق مطاطي وسط البحر ينوون التوجه به إلى السواحل الأوروبية.

في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع التونسية أن وحداتها البحرية بمحافظة صفاقس أنقذت 10 مهاجرين من الغرق في البحر إثر عطب تعرض له زورقهم على بعد 120 كيلومتر شرق سواحل صفاقس، حيث كانوا بصدد الهجرة إلى السواحل الإيطالية .