الزهراني منتقدا سامي الجابر: الشباب فقد هيبته - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعرض نادي الشباب للهزيمة الثانية في 3 مباريات خاضها ببطولة دوري جميل للمحترفين من العام الحالي، وذلك في مباراته أمام ضيفه الباطن، والتي انتهت بهزيمة الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وعقب نهاية اللقاء، وجه الإعلامي الرياضي علي الزهراني انتقادات حادة إلى مدرب الشباب سامي الجابر، حيث أكد أن الليث معه فقد هيبته، وأشار إلى أن سامي إمكانياته في عالم التدريب متواضعة.

وقال الزهراني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” : ” الشباب مع سامي الجابر فقد هيبته، على الشبابيين أن يفكروا في فريقهم والاهتمام بمستقبله أكثر من مجاملتهم لهذا الكوتش صاحب الإمكانات المتواضعة ” .

هذا وارتفع رصيد الباطن بعد المباراة إلى النقطة الـ9، وواصل بها التربع على قمة الدوري، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 3.

وكان الشباب قد خسر مباراته الافتتاحية في بطولة دوري جميل أمام فريق أحد، وفي الجولة الماضية استطاع التغلب على القادسية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.