الزهراني منتقدا سامي الجابر: الشباب فقد هيبته - صحيفة صدى الالكترونية

الزهراني منتقدا سامي الجابر: الشباب فقد هيبته
تعرض نادي الشباب للهزيمة الثانية في 3 مباريات خاضها ببطولة دوري جميل للمحترفين من العام الحالي، وذلك في مباراته أمام ضيفه الباطن، والتي انتهت بهزيمة الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري جميل للمحترفين.
وعقب نهاية اللقاء، وجه الإعلامي الرياضي علي الزهراني انتقادات حادة إلى مدرب الشباب سامي الجابر، حيث أكد أن الليث معه فقد هيبته، وأشار إلى أن سامي إمكانياته في عالم التدريب متواضعة.
وقال الزهراني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” : ” الشباب مع سامي الجابر فقد هيبته، على الشبابيين أن يفكروا في فريقهم والاهتمام بمستقبله أكثر من مجاملتهم لهذا الكوتش صاحب الإمكانات المتواضعة ” .
هذا وارتفع رصيد الباطن بعد المباراة إلى النقطة الـ9، وواصل بها التربع على قمة الدوري، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 3.
وكان الشباب قد خسر مباراته الافتتاحية في بطولة دوري جميل أمام فريق أحد، وفي الجولة الماضية استطاع التغلب على القادسية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
هييموو[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 1 ساعة
خليك في حالك وتكلم عن فريقك
اشوفك ما طلع لك حس يوم هزموكم الايرانيين ب10 لعيبه
زائر[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 1 ساعة
بركاتك ياكوتش سامي هههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18412 ] نشر منذ 57 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18412 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا غريب في الامر
سالم[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 56 دقيقة
يالزهراني انت تعرف منه سامي. تخبر أيامه يوم كان لاعبا ماذا فعل بفريقك