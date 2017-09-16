حقوق الإنسان البحرينية تدعو نظيرتها القطرية للتنديد بسحب جنسية آل مرة - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن ” الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مره ” وعائلته المكونة من 54 شخصًا -من بينهم أطفال ونساء- ومصادرة أموالهم.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية الى إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية الى الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مره وعائلته، بالإضافة الى أموالهم التي تمت مصادرتها، كونهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، داعية السلطات القطرية لاحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.

كما طالبت المؤسسة الوطنية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر من خلال موقعها الحقوقي الى القيام بدورها المنوط بها للعمل على إعادة الجنسية الى الشيخ طالب آل مرة وعائلته، ومتابعة استرجاع اموالهم المصادرة، مؤكده في ذات الوقت أن هذه القضية الإنسانية هي مسؤولية تتحملها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر كونها جزء من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.