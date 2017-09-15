بالفيديو.. مواطن يشتري أغلي ناقة في العالم بمليون و300 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يشتري أغلي ناقة في العالم بمليون و300 ألف ريال
وثق مقطع فيديو، عملية بيع أغلي ناقة في العالم، من داخل مزاد لبيع الإبل، مما يشير إلي ارتفاع الأسعار بصورة خيالية.
وأظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيع الناقة من خلال المزاد، بمبلغ مليون و300 ألف ريال، لصالح أحد المواطنين.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3713 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكــــــــيد ألــــناقَـه ذي هــــي حِــــمـبزانــة أبوفارس .🐪.😁😂.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18412 ] نشر منذ 1 ساعة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18412 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمبزانه اظنها. كذبت ابريل
سالم[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 1 ساعة
متى نعقل هالمليون و٣٥٠ أوزعها للاسر المحتاجة افضل من الهياط