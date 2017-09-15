 بالفيديو.. مواطن يشتري أغلي ناقة في العالم بمليون و300 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. مواطن يشتري أغلي ناقة في العالم بمليون و300 ألف ريال

بالفيديو.. مواطن يشتري أغلي ناقة في العالم بمليون و300 ألف ريال
نورة الشهري(صدى):

وثق مقطع فيديو، عملية بيع أغلي ناقة في العالم، من داخل مزاد لبيع الإبل، مما يشير إلي ارتفاع الأسعار بصورة خيالية.

وأظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيع الناقة من خلال المزاد، بمبلغ مليون و300 ألف ريال، لصالح أحد المواطنين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3713 ] نشر منذ 2 ساعتين

أكــــــــيد ألــــناقَـه ذي هــــي حِــــمـبزانــة أبوفارس .🐪.😁😂.

[ عدد التعليقات: 18412 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 1 ساعة

متى نعقل هالمليون و٣٥٠ أوزعها للاسر المحتاجة افضل من الهياط

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