بالفيديو.. مواطن يشتري أغلي ناقة في العالم بمليون و300 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وثق مقطع فيديو، عملية بيع أغلي ناقة في العالم، من داخل مزاد لبيع الإبل، مما يشير إلي ارتفاع الأسعار بصورة خيالية.

وأظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيع الناقة من خلال المزاد، بمبلغ مليون و300 ألف ريال، لصالح أحد المواطنين.