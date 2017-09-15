طبيب مصري يتبرأ من " الإخوان " بلافتة.. ونشطاء: جماعة فاشية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تبرأ طبيب مصري من انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، بلافتة كبيرة وضعها في أحد الشوارع الرئيسيّة بمدينته بالغربية شمال مصر، قال فيها: ” أنا الدكتور فوزي عبدالحميد خفاجي رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى السنطة.. إخواني سابق، وأعلن أنني أتبرأ من جماعة الإخوان الإرهابية ” .

في سياق متصل رحب الكثير من المغردين بتصرف الدكتور فوزي وبتخليه عن الجماعة التي وصفوها بأنها جماعة فاشية حظيت بكراهية المصريين لتورطها بالإرهاب وقتل أبناء وطنهم وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم.