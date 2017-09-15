أمين النصر: لا خوف على العالمي في قضية البرازيلي هيرناني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد أمين عام نادي النصر، سلمان القريني، أنه لا خوف على العالمي خلال الفترة الحالية في قضية اللاعب البرازيلي هيرناني دي سوزا، كاشفا أن هناك جدولة لكل القضايا العالقة في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” .

وقال القريني في تصريحاته: ” ليس هناك خطورة على النادي في هذه الفترة رغم صدور قرار الفيفا بشأن هيرناني، لدينا جدولة لكل القضايا العالقة في الفيفا.. هناك آلية لدى إدارة النصر لحل مثل هذه القضايا ونحن الآن نبحث عن حل لتسديد القضايا العالقة في أروقة الفيفا ” .

وحول ملف الحصول على الرخصة الأسيوية، أوضح: ” حتى الأن لم تحل الأمور، لكننا نعمل على استخراج الرخصة.. هٌناك قضايا من ضمنها قضية كارينيو تقف عائقا بيننا وبين الرخصة، اذا استطعنا حلّها قبل اكتوبر سنحصل على الرخصة ” .

وكان الحساب الرسمي لنادي فلامنغو البرازيلي على موقع ” تويتر ” ، قد أعلن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ألزم نادي النصر السعودي بسداد مبلغ 3 مليون يورو لصالح النادي البرازيلي، قيمة انتقال المهاجم البرازيلي هيرناني دي سوزا.

وأوضح أن نادي فلامنغو كسب قضيته ضد نادي النصر السعودي، وأنه تم إلزام العالمي بسداد مبلغ 3 مليون يورو قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري، وإلا سيتم خصم نقاط من رصيد الفريق النصراوي.

وكان هيرناني قد جاء إلى الفريق النصراوي في عام 2014، لكنه لم يقدم المستوى المأمول؛ ليقرر بعد ذلك العودة إلى البرازيل من جديد، وقدّم اللاعب ونادي فلامنغو شكوى ضد الإدارة النصراوية لدى المحكمة الرياضية، يطالبون فيها بالحصول على مستحقات اللاعب وقيمة صفقة انتقاله إلى العالمي.