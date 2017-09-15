خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيسة وزراء المملكة المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لدولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، إثر العمل الإرهابي الذي وقع في لندن.

وقال خادم الحرمين: ” علمنا بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في لندن، وما نتج عنه من إصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه ” .

في نفس السياق بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية لتيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، إثر العمل الإرهابي الذي وقع في لندن.

وقال ولي العهد: ” بلغني خبر العمل الإرهابي الذي وقع في لندن، وما نتج عنه من إصابات، معرباً لدولتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذا العمل الإجرامي المشين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ” .