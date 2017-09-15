 بالمستندات.. جماعة الحوثي تهدد " المخلوع " بالاعتقال في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالمستندات.. جماعة الحوثي تهدد ” المخلوع ” بالاعتقال في صنعاء

بالمستندات.. جماعة الحوثي تهدد ” المخلوع ” بالاعتقال في صنعاء
سعيد العجل(صدى):

طالبت جماعة الحوثي الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، بالكشف عن حجم الأموال التي يملكها وذلك في احدث تحرك من نوعه للجماعة ضده.

ووجهت سلطات قضائية تسيطر عليها المليشيات الحوثية خطابا لـ ” صالح ” يطالبه بتقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به، مشيرة إلي أنه في حالة عدم تقديمه سيعاقب بالسجن.

وتأتي هذه التحركات لمواصلة ضغوط الحوثيين التي تهدف للتضييق على ” صالح ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 816 ] نشر منذ 13 دقيقة

ههههههة
حرامي يبي يسرق حرامي
طيب متحترمو الإجرام إلي إنتو ماشين فية

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