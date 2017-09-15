ترتيب دوري جميل بعد نهاية مباريات اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين، بفوز الفيصلي، على الاتحاد في المباراة، التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ورفع الفيصلي رصيده للنقطة 6 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المرتبة التاسعة بشكل مؤقت، انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

كما واصل نادي الباطن صدارة دوري جميل للمحترفين، عقب تغلبه على مضيفه نادي الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد، رافعا رصيده إلي 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 3.

وتمكن نادي الفتح من تحقيق أولى انتصاراته ببطولة دوري جميل، بعدما تغلب على ضيفه الرائد بهدف نظيف، بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما بقي الرائد بلا رصيد في المركز الثالث عشر.