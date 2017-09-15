نصف مليون طلب في اليوم الأول لطرح تذاكر مونديال روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن الجماهير طلبت أكثر من 500 ألف تذكرة لحضور مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا خلال اليوم الأول من عملية طرح التذاكر للبيع.

وأوضح الفيفا في بيان له أن الجماهير الروسية كانت الأكثر طلبا في أول 24 ساعة من المبيعات ” تلتها الجماهير المكسيكية والأرجنتينية والبرازيلية والصينية والأمريكية والكولومبية والألمانية والإنجليزية ” .

وتم طلب أكثر من 50 ألف تذكرة للنهائي الذي سيقام في 15 يوليو على ملعب لوجنيكي في موسكو الذي أعيد تجديده، وطلبت الجماهير نحو 40 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح التي ستقام أيضا على ملعب لوجنيكي.

وقال الاتحاد الدولي للعبة إن التذاكر ستباع عبر موقعه على الإنترنت على مرحلتين وسيجري بعدها بيع التذاكر قبل وقت قليل من انطلاق النهائيات.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 105 دولارات لأقلها سعرا والخاصة بدور المجموعات وحتى 1100 دولار لأغلى المقاعد في المباراة النهائية.

ويمكن للمشجعين طلب تذاكر لمباراة واحدة أو لملعب محدد أو طلب التذاكر الخاصة بمنتخب معين خلال تلك المرحلة وفقا لاختيارهم، وسيتم إبلاغ أي شخص تقدم بطلب بقبول أو رفض طلبه بحلول يوم 16 نوفمبر.

وتنتهي المرحلة الأولى في الفترة ما بين 16 و28 نوفمبر وسيتم فيها تخصيص التذاكر وفقا لقاعدة أسبقية التقدم بطلبات الحجز.

أما المرحلة الثانية للبيع فتم تقسيمها أيضا على فترتين. الأولى من الخامس من ديسمبر كانون الأول 2017 وحتى 31 يناير كانون الثاني 2018 على أن يتم توزيع حصص التذاكر وفقا لقرعة عشوائية.

وخلال الفترة ما بين 13 مارس وحتى الثالث من أبريل ستكون التذاكر متاحة بأسبقية الحجز، كما ستكون هناك ” فرصة أخيرة ” للشراء في الفترة ما بين 18 أبريل و15 يوليو حيث موعد المباراة النهائية وستكون وفقا لأسبقية الحجز.

وذكر الفيفا أن هناك ثلاث فئات من التذاكر ستكون متاحة وستكون الفئة الأولى هي الأغلى سعرا.

وستتراوح تكلفة أرخص فئة وهي الفئة الثالثة ما بين 105 دولارات للمباراة في دور المجموعات وصولا إلى 175 دولارا للمباراة في دور الثمانية وانتهاء بمبلغ 455 دولارا للمباراة النهائية، وستتراوح تكلفة المقعد في الفئة الأولى ما بين 550 دولارا للمباراة في دور المجموعات وصولا إلى 1100 دولار للنهائي.