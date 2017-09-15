مطالبات بإيقاف رئيس يوفنتوس الإيطالي عامين ونصف في قضية تذاكر الألتراس - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يواجه رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي خطر الإيقاف لمدة سنتين ونصف، في إطار إجراء تأديبي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ضمن قضية مرتبطة ببيع النادي تذاكر مباريات لمجموعات من الألتراس.

وذكرت صحيفة كورييري ديللو سبورت الجمعة أن المسؤول عن الهيئة التأديبية في الاتحاد الإيطالي جوزيبي بيكورارو قد طلب ثلاثين شهرا من الإيقاف وغرامة قدرها 50 ألف يورو بحق أنييلي في هذا الملف، كما أنه طالب أن تمتد العقوبة إلى المستوى الأوروبي، في حين أنه تم انتخاب أنييلي أخيرا رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية.

ويأتي هذا الاجراء أمام القضاء الرياضي بعد تحقيق فتح على خلفية بيع يوفنتوس تذاكر لمجموعات من الـ ” اولتراس ” ومن بينهم أشخاص ينتمون الى ” ندرانغيتا ” وهي منظمة اجرامية ايطالية تتركز في كالابريا. وقد تم بيع التذاكر من جديد مع أرباح كبيرة.