مدرب ليفربول: كوتينيو جاهز للمشاركة أساسيا أمام بيرنلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن لاعب الوسط فيليب كوتينيو جاهز للمشاركة أساسيا لأول مرة هذا الموسم عندما يستضيف بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة بيرنلي اليوم الجمعة، ” لن أتحدث عن تشكيلة مباراة الغد لكني أعتقد ان كوتينيو جاهز للعب، أنا سعيد بالطريقة التي استقبلته الجماهير بها، كانت لفتة طيبة، بالطبع سنضعه في خططنا لمباراة بيرنلي ” ، تدرب بشكل ممتاز منذ عودته، لم تكن مباراة اشبيلية مثالية بالطبع لكنها ساعدته وساعدتنا ” .