قصيدتا العساف لخادم الحرمين وولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظم الشاعر محمد العساف أبيات شعرية في مدح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وجاءت قصيدة مديح خادم الحرمين الشريفين التي نظمها العساف مملوءة بالحب والتقدير والاعتراف بقوة ملك الحزم والعزم، التي بدت في الأبيات الآتية:

له سنين يحاربنا ويعاملنا كما العدوان

وبانت كذبته والنار تحرق رجل واطيها

ملوك المملكة، إخوان نوره، صفوة الفرسان

عزيزين، وعزوا دارهم واللي سكن فيها

ملوك ما رضوا بالظلم والإذلال والبهتان

حماة الشعب وذخره بأول الدنيا وتاليها

لهم منا الولاء والتضحية والسمع والعرفان

وعهود أجدادنا وآبائنا نصدق ونوفيها

ويا راس العز يا تاج الفخر والحق يا سلمان

لكم سيرة بدرب الخير، والتاريخ يحكيها

مليك ثبت بأعلى الطوايل للعدل ميزان

وهي سنــــــة لأبوكم قبلكم، والحي يحييها

على الكرسي تربعت وحكمت الناس بالإحسان

وفيك الناس يا مولاي ما خابت هقاويها

لنا جار ولنا دعوى ولنا خصم ولنا ميدان

وحجة دامغة، والخصم ينكرها وينفيها

نكث الاتفاقية وما زال بالعصيان

وله اعلوم، كل الناس ترويها

له سنين يحاربنا كما العدوان

وبانت كذبته والنار تحرق رجل واطيها

ثلاثة شهور شعبه بأسبابه ورا القضبان

أخذ حقوق شعبه وللغير يعطيها

ورغم هذا طغى شرهم وواصل الطغيان

تلاعب في سياسة قطر وبدل في معانيها

إليك الأمر، وبين ايديك دعوانا بلا نقصان

وجنابك منبع الحكمة وسيدها وراعيها

رضينا بكم ولا نرضى بغيرك سيدي سلمان

ولا به خوف ما دامك مليك الدار وحاميها

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أما القصيدة الثانية التي كتبها العساف مدحا في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فجاءت كالآتي:

محمد على الكرسي تربع وانتصب

أمير كل الناس صاروا يحبونه

حر ونسل أحرار بالحق اهتدى

صقر تنطح للزمان ونوايبه

داس التراب ولد عينه للسماء

مد اليمين وعانقنه سحايبه

تبسم حجاجه وصفق وارتكز

شد الرسن واطلق عليهم حرايبه

تصافقوا تحته وقاموا واقعدوا

رمياتهم دونه وشلفاه صايبه

شق الظلام بشمسه اللي ما تغيب

وشمس العدا في حزة الظهر غايبه

ركز هيبته ورد هيبة ديرته

خلا عدو الحق يجمع صوايبه

يالله تحفظ ولي العهد ما حكم بالظليمة

أمير بدرب الخير مدت ركايبه

محمد بن سلمان سيف الفخر

لا لا يهمك تميم وعجايبه

أنتم أهل الكرسي ولا أحد غيركم

وأنتم حكام المملكة وأنتم نجايبه

وأنتم ذرى البيت وأنتم عزته

وأنتم حكام الحق وأنتم نسايبه

هذاك سيل الحكم اللي ما انحنى

محمد راس المجد والطيب طايبه

لا تتركوا الفار يسري بيننا

ولا تتركوا الشر تكثر عصايبه

تكفون يا آل سعود يا عز وفخر

شدوا على من كان هذي سبايبه