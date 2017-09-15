للمرة الأولي.. 75% من طلاب ابتدائية " الملك سلمان " يستلمون كتبهم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت إدارة ابتدائية مجمع الملك سلمان بالرياض مبادرة ” أنا جاهز ” ، لجعل الطالب جاهزًا للدراسة من أول يوم دراسي، من خلال تسليم الكتب الدراسية، في الأسبوع الأول المخصص لعودة المعلمين قبل بدء الدراسة بأيام، إذ تسلَّم 75% من الطلاب كتبهم وجداولهم، وذلك في سابقة جديدة على مستوى التعليم بالمملكة.

يُشار إلى أن الفكرة جاءت تزامنًا مع مبادرة وزارة التعليم ” جاهز ” ، التي تعد أحد الحلول التقنية الذكية بعد أن رأت الوزارة أهميتها في تحسين جاهزية الميدان التعليمي للاستعداد للعام الدراسي بما يحقق أدوار الإدارة في الانطلاقة الجادة، وما يتعلق بأدوار المدرسة وتشكيلاتها، وهي الأساس في المنظومة التعليمية.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3HzH-fBQ-hw