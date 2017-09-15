إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سيارة بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أصيب اليوم الجمعة، 7 أشخاص من عائلة واحدة، في حادث سيارة، أمام محطة تنومة على طريق عشيرة.

قال شادي بن عايد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات، تلقت بلاغا بوقوع وجود حادث سيارة تقل عائلة مواطن، أمام محطة تنومة على طريق عشيرة مما خلف وراءه عدداً من الإصابات.

وأضاف أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية وفرقتي تدخل سريع بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وتبين إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال، 4 منهم في حالة خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، فيما كانت إصابة 3 حالات متوسطة، وتم التعامل معها في مكان الحادث ونقلت حالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما تم نقل حالتين إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.