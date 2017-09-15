 فرقة " جيزان " تمتع زوار مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

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فرقة ” جيزان ” تمتع زوار مهرجان خميس مشيط

فرقة ” جيزان ” تمتع زوار مهرجان خميس مشيط
محمد بن طحيطح (صدى):

لازال مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفية يواصل فعالياته المتنوعه حيث قدمت فرقة “جيزان” الشعبية العديد من أنواع الفلكور والمورث الشعبي الخاص بمنطقة ” جيزان ” نالت على استحسان الحضور .

وواصلت فرقة نجوم السعادة الترفيهيه بقيادة الكابتن ” احمد سلامي ” عروضها ومسابقاتها المميزة ، والتي تفاعل معها الحضور بشكل ملفت ، وقدمت الهدايا للمشاركين .

الجدير بالذكر أن ” مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفية ” من ضمن المهرجانات التي تشرف عليها مؤسسة الامير ” عبدالله بن ناصر ” والتي تحظي بمتابعه مستمره ودائمه من سموه.


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