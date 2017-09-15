 الجماهير الشبابية تردد " ارحل ارحل " لسامي الجابر مدرب الفريق - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 16

    سبتمبر

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الجماهير الشبابية تردد ” ارحل ارحل ” لسامي الجابر مدرب الفريق




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 11 ساعة

سبق وان قلت ان الشباب لن يعود الى بعودت الاستاذ/خالد البلطان

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 33 دقيقة

سامي ظلم نفسه وظلمه الإعلام المطبل وحمله حمل ثقيل بسبب هالتطبيل ,, نعم سامي نجم داخل الملعب لكن كتكتيك مايناسبه نجوم كثر مبدعين داخل الملعب غير ناجحين كمدربين

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