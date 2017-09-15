الجماهير الشبابية تردد " ارحل ارحل " لسامي الجابر مدرب الفريق - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 16
سبتمبر
سبق وان قلت ان الشباب لن يعود الى بعودت الاستاذ/خالد البلطان
سامي ظلم نفسه وظلمه الإعلام المطبل وحمله حمل ثقيل بسبب هالتطبيل ,, نعم سامي نجم داخل الملعب لكن كتكتيك مايناسبه نجوم كثر مبدعين داخل الملعب غير ناجحين كمدربين
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الهلالي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 11 ساعة
سبق وان قلت ان الشباب لن يعود الى بعودت الاستاذ/خالد البلطان
عبدالله m[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 33 دقيقة
سامي ظلم نفسه وظلمه الإعلام المطبل وحمله حمل ثقيل بسبب هالتطبيل ,, نعم سامي نجم داخل الملعب لكن كتكتيك مايناسبه نجوم كثر مبدعين داخل الملعب غير ناجحين كمدربين