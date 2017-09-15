جمعية الوداد الخيرية في ضيافة مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضحت الاستاذه ” ألاء محمد أمين ” مندوبه جمعية الوداد الخيرية بمهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه أن الجمعية تسعى لأن تكون الرائده في معالجة قصايا الأطفال الايتام من فاقدي الرعاية الوالدية .

كما أنها تسعى لمعالجة قضايا الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية لمن هم دون سن السنتين وتقديم الرعاية لهم من خلال أسلوب شرعي يعتمد على القوابة بالرضاع.

وأكدت ” ألاء ” في معرض حديثها أن الجمعية هي الوحيدة المرخصة في المملكة لرعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الوالدية لمن هم دون السنتين وذلك بتيسير إسناد كفالتهم لدى أسر سعودية بشرط الارضاع .

وأضافت أن بنود الجمعية متنوعة ومتعدده منها التبرع الوقفي والاستقطاع الشهري كفاله يتيم تبدأمن 100 ريال شهرياً او 1200 ريال سنوياً.

وتطرقت في حديثها إلي أن الجمعية تقدم الاحتضان ويهدف إلى تحقيق التربية السليمة داخل اسرة طبيعية وتحقيق التواجد الشرعي لليتيم بعد سن البلوغ وتحقيق أول خطوات تغيير نظرة المجتمع ، وتعتمد لائحه الاحتضان على برنامج القرابة بالارضاع كشرط أساسي للإحتضان ومشروع تحفيز إدرار الحليب للأم الغير المنتجة وإثبات الرضاعه بصك شرعي كما يسترط تحليل المخدرات للأسر المتقدمه للاحتضان .

كما تسعى الجنة لتوعية المجتمع نحو الاحتضان من خلال مد أيادي بيضاء ، وتخفيف الظاهرة الغير شرعية عبر نشر الرعي بمخاطرها ، وتغيير اتجاهات المجتمع نحو الأطفال الذين لا ذنب لهم .

وبينت ” ألاء ” أن الجمعية حقق نجاحات عديده من أهمها أنها استضافت 151 يتيم في دار الإيواء منهم 142 طفلاً تم احتضانهم من قبل أسر سعودية بشرط الإرضاع وإثباتها بصك شرعي.