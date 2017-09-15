الرئيس الأمريكي يبلغ تميم بنقل القاعدة العسكرية إلى الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف حساب ” مباشر قطر ” الممثل للمعارضة ضد نظام الأمير تميم بن حمد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ تميم بأن واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من قطر إلى الأردن.

وجاء كشف الأمر بعد يوم واحد من انطلاق مؤتمر المعارضة القطرية، والذي أكد رموزها أنه البداية الحقيقة لإجراءات عزل تميم، وتسمية الشيخ عبد الله آل ثاني حاكما للبلاد.

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد النظام القطري في يوليو الماضي بنقل القاعدة العسكرية الأمريكية من الدوحة، قائلا: ” إن واشنطن لن تتردد في نقل قاعدتها العسكرية من الدوحة، إذا ما اضطرت إلى ذلك ” .