" آل عكشان " لا مكان للناعقين في مملكتنا التي أعزها الله - صحيفة صدى الالكترونية

جده(صدى):

كشف الحراك الوهمي المزعوم من ” خفافيش 15 سبتمبر ” صدق الولاء وحب المواطن لوطنه وقيادته ، حيث أعلن الشعب قاطبة تجديد الولاء والبيعة للقادة ووقف صفاً شامخاً معلناً للعالم قوة ترابط المجتمع السعودي مع القيادة والتضحية من أجل الدين ثم المليك والوطن .

وقال : الكاتب والإعلامي راشد آل عكشان ، رئيس المركز الإعلامي بسهول بللسمر ، في تغريدة جمع فيها مشاعر الحب والولاء للدين ثم المليك والوطن ، ” لامكان للناعقون في مملكتنا التي أعزها الله بدينه العظيم وحكامها الأتقياء وشعبها الأصيل ” .

والتي تنم عن حس وطني ل ” آل عكشان ” يبثه كعادته بين الفينة والأخرى في مقالاته الوطنية في الصحف الورقية والإلكترونية ولقاءاته التلفزيونية والإذاعية .