حقنة واحدة تغني عن جميع تطعيمات الأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طور باحثون أمريكيون، تكنولوجيا يمكنها أن تساعد في إعطاء الأطفال جميع لقاحات التطعيم في حقنة واحدة.

ويُخزن المحلول، الذي يُعطى للأطفال مرة واحدة، اللقاح في كبسولات مجهرية، تُطلق إلى الجسم الجرعة الأولية، ثم جرعات تعزيزية في أوقات مُحددة، مما يحمى الأطفال من الألآم الشديدة التي تسببها التطعيمات.

وأظهرت دراسات أجريت على الفئران فاعلية هذا التوجه، حسبما جاء في دورية ” ساينس ” العلمية، ويقول الباحثون إن هذه التكنولوجيا قد تساعد المرضى في أنحاء العالم.