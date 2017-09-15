رأس الفتنة.. تميم يقحم القطريين في أزمته مع مصر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

فى إطار سعيه لتصدير أزماته الداخلية، حذر النظام القطرى ممثلا في تميم بن حمد، المواطنين القطريين من السفر إلى مصر عقب الأزمة الأخيرة بين دول الرباعى العربي والدوحة بسبب دعم الأخيرة للإرهاب والتطرف.

التحذير الصادر عن وزارة الخارجية القطرية يثبت محاولة ” الحمدين ” تصوير الأزمة الراهنة على أنها أزمة مع الشعب القطرى وليس النظام الحاكم الداعم للإرهاب.

وكانت الخارجية القطرية وجهت مواطنيها الراغبين بزيارة مصر إلى الحصول على تأشيرة بشكل مسبق بعد قرار القاهرة بفرض التأشيرة عليهم في 20 يوليو الماضى.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قال إن أجهزة الدولة المعنية قد اتخذت قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطنى قطر إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل، مضيفا: ” ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية ” .