تكليفات كأس الملك تشعل جروب حكام المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اشتعل جروب حكام المدينة، بالخلافات بعد أن وضع مدرب الحكام الدولي سلطان الحربي تكليفات تصفيات كأس الملك للمنطقة بالجروب، بسبب الحكام المتواجدين طوال الفترة الماضية بالتمارين، ولمعرفتهم بالحكام في ظل غياب رئيس اللجنة الفرعية للحكام ما يقارب ٤٥ يوما.

وبعد أن أكد الحكام المكلفون بالجروب على علمهم بالتكليف ظهر المدني بالجروب ليلغي تكليف الفودة والحربي ويضع تكليفا جديدا امتنع جميع الحكام عن الموافقة عليه ما عدا الحكم رايد الرميثي الذي أكد على قبوله بالتكليف.