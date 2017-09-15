حارس مرمي الفيصلي: سأبذل قصارى جهدي للعودة إلي الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن خالد شراحيلي حارس مرمى الفيصلي، عزمه العودة من جديد لتمثيل المنتخب والمشاركة معه في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، متمنياً أن يقدم المستوى المأمول الذي يرضي الجماهير ويحقق تطلعات إدارة النادي والجهازين الفني والإداري.

وقال شراحيلي، أنه يطمح لتقديم المستويات المرضية لعشاق ناديه الجديد، وقال ” هذا تحدٍ كبير بالنسبة لي للعودة مجدداً لدوري جميل بعد الإصابة التي لحقت بي مع فريقي السابق الرائد ” .

يذكر أن إدارة نادي الفيصلي وقعت عقدا احترافيا مع الحارس الدولي السابق شراحيلي، والمدافع سلطان الدعيع، لتمثيل الفريق من خلال دوري جميل للمحترفين.