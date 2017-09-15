تعرف على جوائز الهلال حال فوزه بدوري أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حصد نادي الهلال مبلغ مليوني و362 ألفا و626 ريالا نظير تأهل فريقه الأول لكرة القدم لنصف نهائي دوري أبطال آسيا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إثر تغلبه على العين الإماراتي الإثنين الماضي وتأهله لنصف نهائي البطولة القارية.

وسينجح الهلال في رفع إجمالي المبلغ سبعة ملايين و987 ألفا و926 ريالا في حال تجاوز الفريق نظيره بيروزي الإيراني في نصف النهائي المقرر إقامة الذهاب فيه يوم 26 من سبتمبر، والإياب في 17 أكتوبر، حيث يحصل الطرف الثاني في النهائي على مبلغ 1.5 مليون دولار.

وسترتفع كامل الجائزة للفريق الأزرق لمبلغ 13 مليونا و613 ألفا و226 ريالا في حال نجح وخطف اللقب القاري، كون جائزة البطل تبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في (ديسمبر) من عام 2016 عن الجوائز المالية لبطولته القارية لنسخة عام 2017، حيث طرأت بعض التغييرات الطفيفة على التوزيعات المالية الخاصة بالمسابقة، وتحديداً في مكافآت الأداء الخاصة بمرحلة المجموعات، إذ ارتفعت مكافأة الفوز من 40 إلى 50 ألف دولار عن كل فوز، فيما خفضت جائزة التعادل من 20 إلى عشرة آلاف دولار.

وحصل الهلال خلال برنامج التوزيعات المالية في دور المجموعات على مبلغ 350 ألف دولار، بواقع 120 ألف دولار قيمة إعانة سفر تدفع للأندية عن كل مباراة تلعبها خارج ملعبها، ومبلغ 200 ألف دولار قيمة أربعة انتصارات، و30 ألف دولار قيمة ثلاثة تعادلات هي مكافأة الأداء وتدفع للأندية حسب نتائج مبارياتها في مرحلة المجموعات.

وأضاف الهلال مبلغ 80 ألف دولار لـ 350 ألف مكافأة التأهل لدور الـ 16، ثم أضاف مبلغ 120 ألفا مكافأة التأهل لدور ربع النهائي، وأخيرا مبلغ 200 ألف دولار قيمة التأهل لنصف النهائي ليصبح إجمالي ما حصده الممثل السعودي الوحيد في النسخة الحالية على مبلغ 630 ألف دولار.