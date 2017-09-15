 إيقاف خدمات المسيء للنصر وتأجيل الحكم النهائي عليه - صحيفة صدى الالكترونية

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إيقاف خدمات المسيء للنصر وتأجيل الحكم النهائي عليه

إيقاف خدمات المسيء للنصر وتأجيل الحكم النهائي عليه
نواف السالم(صدى):

أصدر القاضي المختص في قضية الإعلامي ـ الذي أساء عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للأنظمة في قضية عوض خميس، عقب اتهامه بعدم تطبيق الأنظمة في المملكة ـ أمراً بتأجيل الحكم النهائي للإعلامي بسبب تغيبه عن أولى جلسات المحاكمة كما أصدر أمراً بإيقاف جميع خدماته.

الجدير بالذكر أن قاضي الضبط في النيابة العامة قد أصدر أمر ضبط وإحضار بحقه وذلك في العشرين من شهر أغسطس الماضي.

ويعتبر قرار القاضي بإيقاف الخدمات عن الإعلامي بمثابة التهديد قبل أن يصدر قراراً يقضي بالضبط الإجباري في حال تغيبه عن الجلسة المقبلة من المحاكمة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 38 دقيقة

لسانك حصانك ان هنتة هانك طالما كذب و افتراء تستاهل العقاب

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