إيقاف خدمات المسيء للنصر وتأجيل الحكم النهائي عليه - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أصدر القاضي المختص في قضية الإعلامي ـ الذي أساء عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للأنظمة في قضية عوض خميس، عقب اتهامه بعدم تطبيق الأنظمة في المملكة ـ أمراً بتأجيل الحكم النهائي للإعلامي بسبب تغيبه عن أولى جلسات المحاكمة كما أصدر أمراً بإيقاف جميع خدماته.

الجدير بالذكر أن قاضي الضبط في النيابة العامة قد أصدر أمر ضبط وإحضار بحقه وذلك في العشرين من شهر أغسطس الماضي.

ويعتبر قرار القاضي بإيقاف الخدمات عن الإعلامي بمثابة التهديد قبل أن يصدر قراراً يقضي بالضبط الإجباري في حال تغيبه عن الجلسة المقبلة من المحاكمة.