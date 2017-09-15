بالصور.. 4 طرق لكشف الدولارات المزيفة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نشر ” بيزنس إنسايدر ” تقريرا عن إمكانية التحقق من عملة الدولار الأمريكي والتأكد من عدم تزييفها، وأسرع طريقة لذلك هي لمس ورقة العملة نفسها والشعور بملمسها الحقيقي عند الحصول عليها من مصدر موثوق.

في العملة فئة 10 دولارات فما أعلى، يكون حبر الطباعة متغير اللون، وفي هذه العملة، يكون رقم (10) الأدنى تجاه يمين العملة متغير بين اللونين الأخضر والنحاسي.

وهناك طريقة أخرى للتحقق من حقيقة العملة الأمريكية فئة 5 دولارات فما أعلى وذلك من خلال الإمساك بها ووضعها أمام الضوء، ستظهر صورة الوجه الموجود في العلامة المائية على جانب العملة.

ويوجد أيضاً شريط أمني في مكان مختلف لكل فئة من الدولار، ويتميز بلمعانه إذا وضعت العملة تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، كما أن لكل عملة لون شريط مختلف.

في العملة فئة 100 دولار على وجه الخصوص، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية شريطا أمنيا ثلاثي الأبعاد.