بالصور.. يخلق من الشبه أربعين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

” يخلق من الشبه 40 ” ، مثل شعبي شهير، وتقودك الصدفة أحيانا للتعرف على شبيهك سواء في بلدك أو بلد آخر.

ويحدث أن تجد شبيها لك منذ زمن قديم أو قائد في إحدى الحروب ، أو جنرال أو فنان شهير، مثل ما حدث مع هؤلاء: