بالصور.. يخلق من الشبه أربعين - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 12 ساعة 2٬089 4 منوعات بالصور.. يخلق من الشبه أربعين نورة الشهري(صدى): ” يخلق من الشبه 40 ” ، مثل شعبي شهير، وتقودك الصدفة أحيانا للتعرف على شبيهك سواء في بلدك أو بلد آخر. ويحدث أن تجد شبيها لك منذ زمن قديم أو قائد في إحدى الحروب ، أو جنرال أو فنان شهير، مثل ما حدث مع هؤلاء: الوسوم:أربعين, الشبه, بلد, شعبي, شهير
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2520 ] نشر منذ 11 ساعة
صورة الشايب آخر دلع😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 8 ساعات
سُــــــــــــبحان الله . وَيَخلِق مِن ألشَبَه أربعين .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14411 ] نشر منذ 8 ساعات
كل إنسان له شبيه سبحان الله
تاااامه[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 1 ساعة
وانا بعد المفروض اخذ سلفي مع ماروكو😜