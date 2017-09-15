 بالصور.. يخلق من الشبه أربعين - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 16

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. يخلق من الشبه أربعين

بالصور.. يخلق من الشبه أربعين

بالصور.. يخلق من الشبه أربعين
نورة الشهري(صدى):

” يخلق من الشبه 40 ” ، مثل شعبي شهير، وتقودك الصدفة أحيانا للتعرف على شبيهك سواء في بلدك أو بلد آخر.

ويحدث أن تجد شبيها لك منذ زمن قديم أو قائد في إحدى الحروب ، أو جنرال أو فنان شهير، مثل ما حدث مع هؤلاء:


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2520 ] نشر منذ 11 ساعة

صورة الشايب آخر دلع😂😂

[ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 8 ساعات

سُــــــــــــبحان الله . وَيَخلِق مِن ألشَبَه أربعين .

[ عدد التعليقات: 14411 ] نشر منذ 8 ساعات

كل إنسان له شبيه سبحان الله

[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 1 ساعة

وانا بعد المفروض اخذ سلفي مع ماروكو😜

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *